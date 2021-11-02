شكوك حول مشاركة مادو أمام الشباب.. وحمدالله ينتظر موقفه

كشفت مصادر، عن آخر استعدادات نادي النصر، بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل، للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الشباب.
واكتفى مدافع الفريق، عبدالله مادو بالتواجد في العيادة الطبية ما يضائل فرص مشاركته أمام الشباب، فيما أدى المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، تدريبات بدنية انفراديًا.
وينتظر حمدالله موقفه من المشاركة أمام الشباب بعد تعافيه من تورم في ركبته لحق بها قبل مباراة النصر والفيحاء بيومين. وفق “أخبار 24”.
ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره الشباب، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الـ 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.