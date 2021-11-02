جهاز البخار للتنفس.. فوائده وكيفية استخدامه وتنظيفه وتخزينه

يختلف جهاز البخار للتنفس عن البخاخ العادي المستخدم في حالات الربو وضيق التنفس، فهو يقوم بتحويل بعض الأدوية الخاصة بالمشكلات التنفسية من الشكل السائل إلى رذاذ ليسهل استنشاقها.
ويتميّز الجهاز بسهولة استخدامه، خصوصاً في حالات ضيق التنفس والمشكلات التنفسية الأخرى عند الأطفال والرضع وكبار السن.
وفيما يلي أبرز فوائد ومميزات جهاز البخار للتنفس، والأدوية المستخدمة به، وكيفية استخدامه وتنظيفه وتخزينه:
أبرز الفوائد والمميزات
يفيد جهاز البخار للتنفس في علاج عدد من الأعراض التنفسية، مثل: “الربو، والتليف الكيسي، والانسداد الرئوي المزمن، والتهاب القصبة الهوائية الحاد، وانتفاخ الرئة”.
كما يتميّز الجهاز بسهولة الاستخدام، حيث يستمر المريض في التنفس بشكل طبيعي ومنتظم، بعكس البخاخ الذي يتطلّب التنفس فقط في حالة بخ الرذاذ، إلى جانب سرعة إيصال الدواء المستخدم إلى الرئة، وتميّزه بأعراض جانبية أقل.
الأدوية المستخدمة بجهاز البخار للتنفس
صُمّم الجهاز لتبخير عدد من الأدوية التي تساعد في السيطرة على أعراض الربو أو أمراض التنفس الأخرى؛ مثل مادة الكورتيكوستيرويد المضادة للالتهابات، ومنها دواءا بوديسونيد وفلوتيكازون.
كما يساعد الجهاز في إيصال الأدوية الموسعة للقصبات الهوائية، والتي تعمل على توسيع المجاري التنفسية، مثل دواءي بوتيرول وسالمترول.
الأدوات المطلوبة وخطوات الاستخدام
يجب تحضير بعض الأدوات اللازمة قبل البدء في استخدام الجهاز، وهي: “الدواء، وكوب الدواء، وقطعة علوية، وجهاز ضاغط، وأنبوب، وقناع للوجه”، كما يجب غسل اليدين جيداً قبل لمس الجهاز أو محتوياته.
وتتضمّن خطوات الاستخدام: “وضع الدواء بالجرعة المناسبة في الكوب الخاص به وتخفيفه، وتغطية الكوب بالقطعة العلوية، وارتداء قناع الوجه، ثم إيصال طرف الأنبوب الأول مع كوب الدواء الموصول مع قناع الوجه والطرف الأخر مع الجهاز الضاغط، وتشغيل الجهاز الضاغط، والتنفس بشكل طبيعي حتى ينفذ الدواء من كوبه، ونزع الجهاز من أجل تنظيفه والتخلص من السوائل الزائدة فيه.
طريقة تنظيف الجهاز
يجب تنظيف كوب الدواء بالماء الدافئ بعد كل استخدام وتجفيفه، والحرص على تنظيفه بالإضافة إلى قناع الوجه باستخدام الماء الدافئ والمنظفات آخر كل يوم.
كما يجب تنظيف كوب الدواء وقناع الوجه كل 3 أيام باستخدام محلول الماء والخل الأبيض، وذلك من خلال خلط نصف كوب من الماء مع نصف كوب من الخل والحرص على تجفيف الأدوات جيدًا.
طريقة تخزين الجهاز
يُنصح عند تخزين جهاز البخار للتنفس بتغطية الجهاز الضاغط بقطعة قماش نظيفة، وعدم وضع الجهاز على الأرض في أوقات استخدامه أو تخزينه.
كما يجب تخزين الأدوية في مكان بارد وجاف أو تخزين الأدوية التي يتم حفظها في الثلاجة أو تحت الضوء في مكانها، فيما يجب التخلص من الأدوية على الفور عند ملاحظة أي تغير في شكلها أو لونها.
وفق “أخبار 24”.