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أخبار محلية > “محكمة الاستئناف” تحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين
02/11/2021   8:10 م

“محكمة الاستئناف” تحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين

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أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، اليوم (الثلاثاء)، تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم أحمد بن شطي الظفيري، وذلك بعد تغيبه عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 20/ 3/ 1443هـ.

وجاء ذلك بعد عدم تمكن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، ليتم تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك في العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 24/ 4/ 1443هـ.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وفق “أخبار 24”.

“محكمة الاستئناف” تحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين

أخبار محلية
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