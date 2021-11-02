بناءً على دعوة خادم الحرمين.. “الشؤون الإسلامية” تحدد 15 دقيقة بعد الشروق لإقامة صلاة الاستسقاء

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الثلاثاء)، تحديد وقت إقامة صلاة الاستسقاء بجوامع المملكة، وذلك بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإقامتها الخميس المقبل.
وأكدت الوزارة أنه تم تحديد 15 دقيقة بعد شروق الشمس لإقامة صلاة الاستسقاء في جوامع المملكة، مشددة على منسوبي المساجد تهيئتها لاستقبال المصلين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لضمان سلامة وصحة مرتادي بيوت الله.
وكان خادم الحرمين قد دعا، أمس (الاثنين)، لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، تأسيًا بسنة النبي محمد ﷺ. وفق “أخبار 24”.