رصدت كاميرا مراقبة مثبتة في أحد المنازل بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير، شاحنة فقد قائدها السيطرة عليها بطريق منحدر، أثناء عبور مركبة في الجهة المقابلة من الطريق.
وقال المواطن رائد القحطاني إن الحادثة وقعت أمس (الإثنين)، عندما خرج من المنزل وصادف شاحنة محملة بالحجارة في طريق منحدر بالقرب من منزله.
وأضاف أنه لاحظ الشاحنة تسير بطريقة غريبة وتقترب شيئا فشيئا منه، فما كان منه إلا أن عاد أدراجه باحثا عن أي طريق فرعي لتفادي اصطدام الشاحنة بمركبته.
وأشار القحطاني إلى أن لطف الله حال دون اصطدامه بالشاحنة، حيث وجد طريقا فرعياً سلكه، فيما أكملت الشاحنة طريقها إلى أن سقطت في أحد الشعاب بنهاية الطريق المنحدر.
وبيّن أن قائد الشاحنة لم يُصَب بأذى، غير أن الحادث أسفر عن تضرر الشاحنة ببعض التلفيات جرّاء سقوطها في الشعيب واصطدامها بالحجارة.
وفق “أخبار 24”.