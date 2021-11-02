استقرت الرصاصة على بعد 3 سنتيمترات من رأسه.. نجل الفنان الراحل “عبدالحسين عبدالرضا” يروي تفاصيل محاولة اغتيال والده

كشف المنتج الكويتي بشار عبدالحسين، تفاصيل محاولة اغتيال والده الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا.
وقال، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه تعرض في مايو عام 1992 لمحاولة اغتيال أثناء عرضه مسرحية سيف العرب في الكويت، حيث تم إطلاق النار عليه بواسطة قناص، إلا أن الرصاصة استقرت على بعد سنتيمترات قليلة من رأسه، مرجعًا محاولات الاغتيال التي تعرض لها والده إلى مواقفه الرافضة للفكر المتشدد. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى تلقي والده أكثر من تهديد بالقتل بسبب بعض الأعمال الفنية الخاصة به، مشيرًا إلى أن كان يتوقع تحول هذه التهديدات إلى محاولات حقيقية للاغتيال.
في لقاء حصري مع ياهلا..
د.بشار عبدالحسين عبدالرضا يكشف تفاصيل محاولة اغتيال والده (الفنان الراحل)@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MUfQdyT23F
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 2, 2021