تبدأ في 9 ربيع الثاني.. “التعليم” تعلن آلية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الثلاثاء)، آلية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية.
وأوضحت أن الاختبارات الشفوية ومواد التقويم المستمر ستتم عن بُعد، وذلك بداية من 9 ربيع الآخر 1443هـ ولمدة 3 أيام، مع استبدال الاختبارات العملية بمشاريع أو بحوث أو تقارير، فيما تم تحديد الاختبار عن بُعد ليكون أساسًا لاختبارات المرحلة الابتدائية، حيث سيكون ذلك في 12 ربيع الآخر، وسيبدأ الاختبار الساعة 4 عصرًا.
وفيما يتعلق بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، فستكون في 12 ربيع الآخر، حيث سيتم اختبار المحصنين فوق 12 عامًا حضوريًا، فيما سيكون الاختبار عن بُعد لغير المحصنين لأسباب صحية والفئات العمرية أقل من 12 عامًا، والذين لم يستكملوا الجرعتين مع حسم درجة المواظبة.
وأشارت الوزارة إلى عدد من التعليمات الخاصة بعملية الاختبارات، من بينها الالتزام بالإجراءات الصحية المعتمدة من “وقاية” ووزارة الصحة، والاستفادة من كافة الفصول ومرافق المدرسة، وتقسيم الطلبة لمجموعات في اليوم الواحد، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات في جلسة واحدة، بحيث لا تزيد على مادتين في اليوم الواحد.
وفق “أخبار 24”.