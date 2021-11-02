أقام معلم التربية البدنية في محافظة قلوة بمنطقة الباحة، يوسف الشيخي، في منزله فصلاً افتراضياً يقدم من خلاله حصصًا عن بُعد، لتعليم طلابه التمارين البدنية.
وقال “الشيخي” إن الحصة تبدأ بتمارين الإحماء لمدة 3 دقائق، وبعدها تمارين بدنية، ثم استعراض الدروس على الطبيعة، مبينًا أنه يطلب من الطلاب تطبيق تلك الدروس من خلال المنصة.
وأوضح، خلال لقائه على قناة “الإخبارية”، اليوم (الثلاثاء)، أن دافعه لتقديم تلك الدروس الافتراضية هو حبه لمهنته وإحساسه بواجبه في تقديم رسالته على أكمل وجه، لأنه يعتبر أن الطلاب أمانة في عنقه. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه دائما ما يسعى إلى التجديد والابتكار، لافتًا إلى أن توفر المنصة المدرسية والفصول الافتراضية ساعده على تكثيف جهوده لإيصال المعلومات إلى الطالب.
فيديو | في الباحة .. معلم بدنية يجعل في منزله فصلا افتراضيا لتعليم طلابه#الإخبارية pic.twitter.com/6ZMh8q1cvQ
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 2, 2021