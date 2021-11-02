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أخبار محلية > صورة عفوية للملك الراحل فهد بن عبدالعزيز أثناء أداء عمله
02/11/2021   11:33 م

صورة عفوية للملك الراحل فهد بن عبدالعزيز أثناء أداء عمله

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نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم (الثلاثاء)، صورة عفوية للملك الراحل فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

وأظهرت الصورة الملك فهد منهمكًا بكتابة بعض الأمور في مدونة صغيرة، كما أوضحت مدى الجدية التي كان عليها الملك الراحل أثناء أداء عمله وتدوين أفكاره.

يُذكر أن الملك فهد قد تولى الحكم في عام 1982 بعد وفاة الراحل الملك خالد بن عبدالعزيز، وتوفى في 2005، ليتولى بعده الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وفق “أخبار 24”.

صورة عفوية للملك الراحل فهد بن عبدالعزيز أثناء أداء عمله

أخبار محلية
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