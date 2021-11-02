ابنة الفنان “رضوي” تروي تفاصيل عمل والدها الفني المكتشف في جدة التاريخية

روت الدكتورة مها ابنة الفنان عبد الحليم رضوي، تفاصيل عمل والدها الفني والتراثي، الذي ظهر بعد إزالة مبنى تجاري وأكشاك ضمن تطوير جدة التاريخية.
وأوضحت مها لـ”أخبار 24″ أن والدها شكّل العمل الفني المكتشف على صخرة من صخور جدة كانت في ذلك الوقت تمثل خريطتها، حيث قام بأعمال النحت في نفس موقع العرض.
وأضافت أن المجسم يعكس عبارات وزخارف تمثل معالم وثقافة الحجاز، مبينة أن والدها حرص أيضا على إظهار تفاصيل داخلية تصور طبيعة جدة.
وأشارت إلى أن الفنان عبدالحليم كان أول فنان سعودي يقيم معرضا فنيا خارج السعودية، وذلك في إيطاليا؛ حينما كان مبتعثًا بها.
وذكرت أنه أقام سلسلة معارض بعنوان الحب والسلام، كان يعبر من خلالها عن ثقافة السعودية، وكان يحرص الملك سلمان على افتتاحها حينما كان أميرا للرياض.
وبينت أن المجسم اختفى بسبب المباني المحيطة به، ومن حسن الحظ ووعي المهندسين ووزارة الثقافة تمت ملاحظة العمل وعدم تعريضه للهدم.
جدير بالذكر أن وزير الثقافة أعلن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن اكتشاف عمل للفنان عبدالحليم رضوي، والذي يعود إلى 1981، أثناء الأعمال التطويرية لجدة التاريخية.