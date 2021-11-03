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أخبار محلية > بالفيديو.. الإعلامي مصطفى عشماوي يروي مواقف طريفة مر بها في عمله.. وأجمل لحظة مرت عليه
03/11/2021   6:51 ص

بالفيديو.. الإعلامي مصطفى عشماوي يروي مواقف طريفة مر بها في عمله.. وأجمل لحظة مرت عليه

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روى أقدم مذيعي النشرة الجوية بالتلفزيون السعودي مصطفى عشماوي، بعض المواقف الطريفة التي حدثت معه خلال عمله، وأجمل اللحظات التي مرت عليه في تاريخه المهني.

وقال عشماوي، إن أبرز تلك المواقف لمواطن اشتكاه بمجلس الأمير سلطان بسبب قوله خلال النشرة “أخيراً سجلت درجة الحرارة في الغاط”، حيث اعتبر المشتكي أن تلك العبارة إهانة لمحافظته، ليطلب الأمير سلطان من أحد الجالسين بإخباره بعدم قوله “أخيراً” مرة أخرى في النشرة.

وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، أن موقفاً آخر كان بسبب ورود أوامر له بترتيب المدن في النشرة بالحروف الأبجدية لتكون جدة بعد رقم 20، حيث استدعاه حينها الأمير عبدالله الفيصل وأمره بإعادة ترتيب جدة لتكون بعد الرياض والمدينة ومكة.

وأشار إلى موقف ثالث حدث له بعدما وردت إليه أوامر بأن يقدم المشيئة خلال توقع الحالة الجوية بالنشرة، حيث قال في إحدى الحالات الجوية “بمشيئة الله تهب رياح شمالية على مكة المكرمة”، مضيفاً أن الأمير عبدالمجيد حينما سمعه قال عنه “جعلها تهب في وجهك تدعي علينا”، ليعدل بعد ذلك ويجعل المشيئة للأخبار الجيدة فقط مثل الأمطار.وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن أجمل لحظة في حياته المهنية كانت لحظة استلام جائزة أفضل مقدم نشرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي كانت من خلال مسابقة في فرنسا اشتركت فيها 85 دولة من أنحاء العالم، موضحاً أن لحظة سماع اسم المملكة في الحفل كانت خاصة بالنسبة له.

بالفيديو.. الإعلامي مصطفى عشماوي يروي مواقف طريفة مر بها في عمله.. وأجمل لحظة مرت عليه

أخبار محلية
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