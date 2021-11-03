بالفيديو.. الإعلامي مصطفى عشماوي يروي مواقف طريفة مر بها في عمله.. وأجمل لحظة مرت عليه

روى أقدم مذيعي النشرة الجوية بالتلفزيون السعودي مصطفى عشماوي، بعض المواقف الطريفة التي حدثت معه خلال عمله، وأجمل اللحظات التي مرت عليه في تاريخه المهني.
وقال عشماوي، إن أبرز تلك المواقف لمواطن اشتكاه بمجلس الأمير سلطان بسبب قوله خلال النشرة “أخيراً سجلت درجة الحرارة في الغاط”، حيث اعتبر المشتكي أن تلك العبارة إهانة لمحافظته، ليطلب الأمير سلطان من أحد الجالسين بإخباره بعدم قوله “أخيراً” مرة أخرى في النشرة.
وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “وينك” على قناة “روتانا خليجية”، أن موقفاً آخر كان بسبب ورود أوامر له بترتيب المدن في النشرة بالحروف الأبجدية لتكون جدة بعد رقم 20، حيث استدعاه حينها الأمير عبدالله الفيصل وأمره بإعادة ترتيب جدة لتكون بعد الرياض والمدينة ومكة.
وأشار إلى موقف ثالث حدث له بعدما وردت إليه أوامر بأن يقدم المشيئة خلال توقع الحالة الجوية بالنشرة، حيث قال في إحدى الحالات الجوية “بمشيئة الله تهب رياح شمالية على مكة المكرمة”، مضيفاً أن الأمير عبدالمجيد حينما سمعه قال عنه “جعلها تهب في وجهك تدعي علينا”، ليعدل بعد ذلك ويجعل المشيئة للأخبار الجيدة فقط مثل الأمطار.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن أجمل لحظة في حياته المهنية كانت لحظة استلام جائزة أفضل مقدم نشرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي كانت من خلال مسابقة في فرنسا اشتركت فيها 85 دولة من أنحاء العالم، موضحاً أن لحظة سماع اسم المملكة في الحفل كانت خاصة بالنسبة له.
قدم شكوى لسمو الأمير سلطان..
مذيع النشرة الجوية #مصطفى_عشماوي يروي قصة طريفة لمواطن اعتبر ذكر اسم منطقته في نهاية النشرة الجوية إهانة لأهلها @mohd_alkhamisi#روتانا_خليجية #برنامج_وينك pic.twitter.com/lteb2QDjNJ
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 2, 2021
مذيع النشرة الجوية #مصطفى_عشماوي يستعيد ذكريات أشهر المواقف الطريفة خلال مسيرته.. ولماذا عاتبه الأمير عبدالمجيد؟!@mohd_alkhamisi#روتانا_خليجية #برنامج_وينك pic.twitter.com/WS8dqsjFvx
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 2, 2021
مذيع النشرة الجوية #مصطفى_عشماوي يروي قصة خروجه من التلفزيون.. ويؤكد: أجمل لحظة كانت لحظة استلام جائزة أفضل مقدم نشرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا@mohd_alkhamisi#روتانا_خليجية #برنامج_وينك pic.twitter.com/lHFR2Jtt5V
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 2, 2021
مذيع النشرة الجوية #مصطفى_عشماوي يتحدث لوينك عن فكرة مشروع “استمطار السحب” لزيادة الأمطار في السعودية@mohd_alkhamisi#روتانا_خليجية #برنامج_وينك pic.twitter.com/mqgHzhT3g8
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 2, 2021
بأسلوبه الطريف المميز..
مذيع النشرة الجوية #مصطفى_عشماوي يستعيد ذكريات الهواء.. ومواقف طريفة من حياته اليومية بعد التقاعد@mohd_alkhamisi#روتانا_خليجية #برنامج_وينك pic.twitter.com/VGxGZJ0Bx1
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 2, 2021