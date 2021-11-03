“الزعاق” يوضح سبب ازدهار مهنة استخراج اللؤلؤ في بلدان الخليج قديماً.. ولماذا انتهت حالياً

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الموقع الجغرافي المُتميز لبلدان الخليج جعل سكانها قديماً يمتهنون البحر تجارياً في نقل الركاب، وكذلك في صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ.
وأضاف الزعاق وفقاً لـ”العربية”، أن سكان منطقة الخليج تميزوا بمهنة “الغوص” على مغارات اللؤلؤ منذ آلاف السنين، مشيراً إلى أن تلك المهنة انتهت بظهور النفط.
ولفت إلى أن هذه المهنة ترتبط بالمواسم؛ حيث تبدأ مع غياب نجوم الثريا وتنتهي مع بداية هجرة الطيور وهي الفترة الواقعة من شهر مايو وحتى سبتمبر.
تميزت بلدان #الخليج بموقع جعرافي هام :
فهي حلقة واصلة بين آسيا وأفريقيا الأمر الذي جعل سكانها يمتهنون البحر تجارياً (في نقل الركاب )وصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 2, 2021