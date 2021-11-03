مُختص يوضح أسباب تهيج القولون العصبي وكيفية علاجه بشكل سريع

أوضح الأستاذ والباحث في تخصص المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، أسباب وأعراض تهيج القولون العصبي وكيفية التغلب عليه وعلاجه بشكل سريع.
وقال الخضيري، إن تهيج القولون العصبي هو مجموعة أعراض وليس مرضاً ولا يُسبب سرطاناً أو ضرراً، موضحاً أن هذه الأعراض تتراوح بين مغص بسيط وانتفاخات وغازات وضيق تنفس.
وأضاف أن أسباب تلك الأعراض كثيرة وتختلف من شخص لآخر وتتضمن الإمساك وعدم تناول ألياف كاملة في الغذاء وكثرة السكريات والدهون، وعدم ممارسة المشي والرياضة، وكذلك الإجهاد وعدم النوم الكافي أو نقص البكتيريا النافعة.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن هذه الأسباب تشمل القلق النفسي بسبب التوتر والحزن، وتناول بعض المهيجات مثل القهوة والمعجنات المقلية، مبيناً أن الحالة قد يُصاحبها إسهال أو إمساك شديد، والشعور بقلق وتوتر.
ونوه إلى أن تهدئة القولون العصبي تحتاج إلى مهدئات ومسكنات، مع تغيير النظام الغذائي ليشمل تقليل الدهون وترك المعجنات المقلية نهائياً وتناول الألياف الموجودة في الفاكهة والخضراوات، مع تناول بعض الأغذية بقشورها.