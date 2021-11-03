شاهد.. حـادث بين مركبتين بسبب قطع إحدهما إشارة مرورية في الرياض

تسبب قطع إشارة مرورية من قبل أحد سائقي المركبات في الرياض، قبل عدة أيام، بوقوع حـادث تصادم بين مركبته ومركبة أخرى.
وأوضح “داش كام السعودية” لـ”أخبار 24″، أن الحـادث وقع يوم الخميس الماضي في حي المونسية بالرياض، وذلك بعدما تجاوز قائد مركبة إحدى الإشارات المرورية، والتي كانت تضيء باللون الأصفر، ليتفاجأ بقائد مركبة أخرى يقطع الإشارة ما أدى لوقوع الحـادث.
ووثقت كاميرا مثبتة على إحدى المركبتين المتضررتين لحظة وقوع الحادث، فيما اختلفت أراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول من يتحمل مسؤولية الحـادث.
#صيد_الداش_كام
الخطأ على مين 🤔 الإشارة صارت صفراء عند راعي الكام والصني قاطع الإشارة الحمراء pic.twitter.com/SkuhfZLX9A
— داش كام السعودية (@Dashcamksa1) November 2, 2021