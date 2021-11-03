بنى فيلا كاملة بـ431 ألف ريال.. مختص يوضح أسباب ارتفاع تكاليف البناء في المملكة

استعرض المعماري عبدالرحمن الزعاقي تفاصيل تجربته في بناء فيلا كاملة بتكلفة لا تتجاوز 431 ألف ريال.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أنه اعتمد على مجموعة من الأفكار في تجهيز الفيلا، من بينها الأرض الخرسانية الخالية من البلاط والسقف المكشوف، مشيرًا إلى أن هذه الأساليب جمعت بين الترشيد في تكلفة البناء والشكل الجمالي للمنزل.
وأرجع ارتفاع تكاليف البناء في السوق السعودي إلى كبر مساحات مسطحات البناء، وهو ما يُعد السبب الرئيسي في غلاء تكاليف البناء، خاصة أن هذه التكلفة تُقدر وفقًا لعدد أمتار مسطحات البناء، موضحًا أن تقليص هذه المساحة هو العامل الرئيسي في التوفير بتكاليف البناء.
فيديو | بعد بنائه فيلا كاملة بـ 431 ألف المعماري عبدالرحمن الزعاقي: غلاء تكاليف البناء بسبب كبر مسطحات البناء و”كل شيء بالمتر”#الراصد pic.twitter.com/zmtgqq8dzC
— الراصد (@alraasd) November 2, 2021
وفق “أخبار 24”.