“رازوفيتش” يُجهز “الفيحاء” لمباراة “الحزم” بمناورة تكتيكية

واصل فريق الفيحاء، مساء الثلاثاء، استعداداته الفنية لمواجهة نظيره الحزم يوم (الجمعة) المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأجرى الفريق حصة تدريبية على ملعب الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي، تحت إشراف المدير الفني فوك رازوفيتش؛ حيث تضمنت الحصة تمارين لياقية وتمارين القوة والتحمل بهدف رفع مستوى القوة العضلية والمعدل اللياقي لدى اللاعبين، من خلال محطات تدريبية متعددة.
وأجرى اللاعبون تمارين فنية شملت الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات والتحولات الهجومية والدفاعية قبل أن يختتم المدرب رازوفيتش المران بمناورة على منتصف الملعب طبق اللاعبون خلالها جملاً تكتيكية متنوعة. وفق “أخبار 24”.