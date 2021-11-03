اتحاد كرة القدم يعلن تفاصيل قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تفاصيل إجراء قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022، بمدينة الرياض، عند الساعة الثانية ظهرًا.
وتُجرى القرعة يوم الإثنين المقبل بمدينة الرياض، حيث ستقام البطولة للموسم الثاني على التوالي قصرًا على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتبدأ البطولة انطلاقاً من دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تكون القرعة غير موجهة ودون تحديد أي مستويات.
وستجرى مراسم القرعة عبر “وعائين” يحتوي الأول على أسماء الفرق الـ 16 والآخر يحتوي أرقامًا من 1 إلى 16 داخل الكرات، حيث سيتم اختيار الفريق ثم اختيار الرقم بالسحب العشوائي ويتم تسكين الفريق حسب رقمه بالقرعة، وسيخوض الفريق الذي يتم اختياره أولًا مباراته في دور الـ 16 على أرضه. وفق “أخبار 24”.
وفي مباريات دور ربع النهائي ونصف النهائي تجرى قرعة أخرى في نفس اليوم لاختيار ملعب المباراة للفرق المتأهلة لهذين الدورين.
وكان الفيصلي توج بلقب النسخة الماضية وذلك لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على التعاون بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.