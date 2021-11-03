ناقد رياضي: سالم الدوسري هو الأفضل.. وإذا لم يفز بـ “أفضل لاعب بآسيا” فإن الجائزة هي التي خسرت

قال الناقد الرياضي أحمد الشمراني، إن هناك إجماعاً من الجماهير والإعلاميين والمحللين والمعلقين على أن لاعب نادي الهلال سالم الدوسري هو الأفضل حالياً.
وأضاف الشمراني خلال إحدى حلقات برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، أن البعض يعتبر اللاعب من أفضل 6 لاعبين مروا على الكرة السعودية، وواحداً من الأساطير التي تتغنى بهم الجماهير.
ولفت إلى أن سالم الدوسري يعد اللاعب الوحيد الذي استفاد من تجربة الاحتراف الخارجي فقد عاد منها بمستوى عالٍ ونضج فني وتعامل جيد مع الإصابات التي تحدث له، مضيفاً أنه إذا لم يفز بجائزة أفضل لاعب بآسيا فإن الجائزة هي التي خسرت.
فيديو | الناقد الرياضي أحمد الشمراني: هناك إجماع كلي ما بين الجماهير والإعلاميين على أن #سالم_الدوسري الأفضل وهو اللاعب الوحيد الذي استفاد من تجربة الاحتراف الخارجي #المنتصف pic.twitter.com/BZRm8vCW53
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) November 2, 2021
وفق “أخبار 24”.