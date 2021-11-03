نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طب وتداوي > للآباء والأمهات.. 4 أمراض تؤثر على صحة ونمو الطفل
03/11/2021   1:24 م

للآباء والأمهات.. 4 أمراض تؤثر على صحة ونمو الطفل

+ = -
638

شدّدت مدينة الملك سعود الطبية على جميع الآباء والأمهات بضرورة الاهتمام بتغذية الطفل، والحذر من 4 أمراض تؤثر على صحته ونموه.

وأوضحت المدينة أن الغذاء الصحي هو الذي يساعد الإنسان على تطوير وتحسين صحته العامة، والتي من شأنها أن تضمن له القيام بالنشاط اليومي بكفاءة وفاعلية.

وأضافت أن هناك 4 أمراض تؤثر على نمو الطفل، وهي سوء التغذية، والأمراض الجينية، واضطرابات الهرمونات، وفقر الـدم، مبينة أن علاج كل مرض يختلف بحسب حالة الطفل الصحية.

ولفتت إلى أن سوء التغذية هو السبب الشائع لمشاكل النوم في العالم، ويحدث بشكل رئيسي بسبب نقص البروتين وبقية العناصر الغذائية في الجسم. وفق “أخبار 24”.

للآباء والأمهات.. 4 أمراض تؤثر على صحة ونمو الطفل

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885182959.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.