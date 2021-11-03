للآباء والأمهات.. 4 أمراض تؤثر على صحة ونمو الطفل

شدّدت مدينة الملك سعود الطبية على جميع الآباء والأمهات بضرورة الاهتمام بتغذية الطفل، والحذر من 4 أمراض تؤثر على صحته ونموه.
وأوضحت المدينة أن الغذاء الصحي هو الذي يساعد الإنسان على تطوير وتحسين صحته العامة، والتي من شأنها أن تضمن له القيام بالنشاط اليومي بكفاءة وفاعلية.
وأضافت أن هناك 4 أمراض تؤثر على نمو الطفل، وهي سوء التغذية، والأمراض الجينية، واضطرابات الهرمونات، وفقر الـدم، مبينة أن علاج كل مرض يختلف بحسب حالة الطفل الصحية.
ولفتت إلى أن سوء التغذية هو السبب الشائع لمشاكل النوم في العالم، ويحدث بشكل رئيسي بسبب نقص البروتين وبقية العناصر الغذائية في الجسم. وفق “أخبار 24”.