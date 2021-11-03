أعلنت جامعة الجوف، طرح 9 وظائف هندسية للسعوديين، بنظام العقود على الوظائف الرسمية.
وتتنوع الوظائف المطلوبة بين مهندس معماري وكهربائي ومدني على درجة مشرف، ومهندس مساعد ومراقب إنشاءات.
واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تتوفر فيه المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يريد أن يعين عليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف.
وأوجبت ألا يكون المتقدم محكومًا بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة أو كان محكومًا عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها وغير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولًا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن المستندات المطلوبة، صورة من الهوية الوطنية، وصورة من المؤهلات العلمية، وصورة من شهادات الخبرة مصدقة من جهة العمل مع إحضار ما يثبتها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للموظفين في القطاع الخاص للوظيفة التي تتطلب خبرة.
وأبانت أن التقديم يبدأ من اليوم (الأربعاء) ويستمر لمدة أسبوع، عن طريق المنصة الإلكترونية لبوابة التوظيف من خلال موقع الجامعة الرسمي.