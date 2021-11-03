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أخبار محلية > ​شخص يسأل عن سبب تحول حالته في “توكلنا” من “محصن” إلى “غير محصن”.. والتطبيق يوضح
03/11/2021   1:35 م

​شخص يسأل عن سبب تحول حالته في “توكلنا” من “محصن” إلى “غير محصن”.. والتطبيق يوضح

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أوضح تطبيق “توكلنا” أنه في حال عدم تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا خلال فترة 90 يوماً من الجرعة الأولى، فإنه سيتم تحديث الحالة الصحية للشخص إلى “غير محصن”.

جاء ذلك ردا على استفسار شخص قال إنه تعافى من فيروس كورونا وأخذ الجرعة الأولى، مبينا أن التطبيق كان يظهر حالته “محصن”، ثم بعد فترة أصبحت حالته “أخذ جرعة أولى”، ليتفاجأ بعد فترة أن حالته أصبحت غير “محصن”.

يذكر أن وزارة الصحة قد كشفت في وقت سابق عن التحديث الجديد للحالات الصحية في تطبيق “توكلنا”، وذلك بعد قرار اشتراط التحصين بجرعتين للدخول لأماكن الأنشطة المختلفة. وفق  “أخبار 24”.

​شخص يسأل عن سبب تحول حالته في “توكلنا” من “محصن” إلى “غير محصن”.. والتطبيق يوضح

أخبار محلية
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