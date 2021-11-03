تُفجر المواسير والخزانات وتسبب الحساسية.. ناشط بيئي يحذر أصحاب المنازل من هذا النوع من “الأشجار”

دعا الناشط البيئي، عبد الرحمن الجابر، إلى الابتعاد عن زراعة نبات “كوناكاربس”، حول المنازل لكون ذلك يسبب أضراراً للإنسان والأبنية والخزانات.
وأضاف “الجابر”، خلال استضافته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن مثل هذه النباتات تسبب الحساسية، وتخترق جذورها المواسير والخزانات وتتلفها، فضلا عن احتوائها على مادة صمغية لها رائحة كريهة.
ونصح بإزالة هذه النباتات، وزراعة الزهور والمتسلقات والصبارات بأنواعها المختلفة، مضيفا أنه يمكن زراعة أشجار الظل التي ترتفع إلى 5 أمتار، مثل أشجار اللبخ، والخبيز الساحلي، والبونسيانا، والنيم، وكاسيا جيلوكا.
عبدالرحمن الجابر .. ناشط بيئي : ابتعدوا تماما عن هذا النوع من “النبتات” تصيب بالحساسية وتفجر الخزانات والمواسير #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/aJc6hlTtq4
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 3, 2021
وفق “أخبار 24”.