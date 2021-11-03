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أخبار محلية > تُفجر المواسير والخزانات وتسبب الحساسية.. ناشط بيئي يحذر أصحاب المنازل من هذا النوع من “الأشجار”
03/11/2021   1:38 م

تُفجر المواسير والخزانات وتسبب الحساسية.. ناشط بيئي يحذر أصحاب المنازل من هذا النوع من “الأشجار”

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دعا الناشط البيئي، عبد الرحمن الجابر، إلى الابتعاد عن زراعة نبات “كوناكاربس”، حول المنازل لكون ذلك يسبب أضراراً للإنسان والأبنية والخزانات.

وأضاف “الجابر”، خلال استضافته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن مثل هذه النباتات تسبب الحساسية، وتخترق جذورها المواسير والخزانات وتتلفها، فضلا عن احتوائها على مادة صمغية لها رائحة كريهة.

ونصح بإزالة هذه النباتات، وزراعة الزهور والمتسلقات والصبارات بأنواعها المختلفة، مضيفا أنه يمكن زراعة أشجار الظل التي ترتفع إلى 5 أمتار، مثل أشجار اللبخ، والخبيز الساحلي، والبونسيانا، والنيم، وكاسيا جيلوكا.

وفق “أخبار 24”.

تُفجر المواسير والخزانات وتسبب الحساسية.. ناشط بيئي يحذر أصحاب المنازل من هذا النوع من “الأشجار”

أخبار محلية
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