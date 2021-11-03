بعد إعلان وزير الصناعة إطلاق برنامج “أتمتة” 4 آلاف مصنع.. ماذا يقصد بالمصطلح؟

أوضح مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، المقصود بمصطلح الـ”أتمتة”، وذلك بعد إعلان وزير الصناعة والثروة المعدنية إطلاق برنامج أتمتة 4 آلاف مصنع بالمملكة.
وأشار التواصل الحكومي إلى أن المقصود بالأتمتة هو الاعتماد على أنظمة التشغيل الذاتي للآلات من خلال التقنيات التي تمكنها من العمل والإنتاج تلقائيًا دون تدخل الإنسان، مبينًا أن الأتمتة الصناعية هي استخدام هذه الآلات في جميع مراحل عمليات التصنيع.
يذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أطلق برنامجًا خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر الماضي، يهدف لأتمتة 4 آلاف مصنع، وخلق وظائف نوعية للمواطنين. وفق “أخبار 24”.