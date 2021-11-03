“الشؤون الإسلامية” تحدد أوقات إقامة ⁧صلاة الاستسقاء⁩ في مدن المملكة⁧

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأربعاء)، أوقات إقامة صلاة الاستسقاء في مدن المملكة، المقرر أداؤها غدًا (الخميس).
وحددت الوزارة إقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة، وسيكون توقيتها في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وبريدة، والدمام في الساعة 6:40 ، و6:45، و6:17، و6:30، و6:6 على التوالي.
وأشارت إلى أن توقيت الصلاة سيكون في أبها 6:26، وتبوك 7:3، وحائل 6:41، وعرعر 6:47، وجازان 6:24، ونجران 6:18، والباحة 6:32، وسكاكا 6:51.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، غدًا (الخميس)، تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . وفق “أخبار 24”.