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أخبار محلية > “الشؤون الإسلامية” تحدد أوقات إقامة ⁧صلاة الاستسقاء⁩ في مدن المملكة⁧
03/11/2021   3:27 م

“الشؤون الإسلامية” تحدد أوقات إقامة ⁧صلاة الاستسقاء⁩ في مدن المملكة⁧

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأربعاء)، أوقات إقامة ⁧صلاة الاستسقاء⁩ في مدن ⁧المملكة⁩، المقرر أداؤها غدًا (الخميس).

وحددت الوزارة إقامة صلاة الاستسقاء بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة، وسيكون توقيتها في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وبريدة، والدمام في الساعة 6:40 ، و6:45، و6:17، و6:30، و6:6 على التوالي.

وأشارت إلى أن توقيت الصلاة سيكون في أبها 6:26، وتبوك 7:3، وحائل 6:41، وعرعر 6:47، وجازان 6:24، ونجران 6:18، والباحة 6:32، وسكاكا 6:51.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، غدًا (الخميس)، تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . وفق “أخبار 24”.

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“الشؤون الإسلامية” تحدد أوقات إقامة ⁧صلاة الاستسقاء⁩ في مدن المملكة⁧

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