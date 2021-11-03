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أخبار محلية > “تطوير الشرقية” تعلن عن خطة للمحافظة على الأحياء التاريخية بالمنطقة
03/11/2021   3:29 م

“تطوير الشرقية” تعلن عن خطة للمحافظة على الأحياء التاريخية بالمنطقة

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أعلنت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، عن إعدادها خطة عمل شاملة للحفاظ على الأحياء التاريخية.

وأوضحت الهيئة أن الخطة ستبدأ بحي الكوت، وسط الهفوف التاريخي لأهميته التاريخية والحضارية، ضمن خطة لتأهيل الأحياء التاريخية ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها.

وتتضمن خطة تطوير حي الكوت، وضع الضوابط الداعمة لحماية الحي وصيانته وترميمه، وإطلاق المبادرات والمشروعات النوعية لتطويره.

فيما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس فهد المطلق، على أهمية الحفاظ على الأحياء التاريخية بشكل عام ومدينة الأحساء بشكل خاص، وجعلها وجهة سياحية. وفق “أخبار 24”.

“تطوير الشرقية” تعلن عن خطة للمحافظة على الأحياء التاريخية بالمنطقة

أخبار محلية
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