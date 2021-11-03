“الموارد البشرية” تخالف منشأة في جدة لم توفر مقرًا لحارس يعمل لديها

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشأة مقاولات في محافظة جدة، لوجود عامل يعمل بمهنة حارس مشروع لم توفر له مقراً للحراسة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، سعد آل حماد، أن الفرق قامت بمخالفة المنشأة، وأخذ التعهدات اللازمة بتوفير مقر ملائم وفق الاشتراطات المحددة، إضافة إلى وسائل السلامة والصحة المهنية خلال 24 ساعة.
ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات أنظمة العمل من خلال تطبيق “معًا” للرصد المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو عبر الاتصال بالرقم الموحد 19911.
وأكد أن جميع البلاغات تتم معالجتها بسرية تامة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة في حال ثبوتها. وفق “أخبار 24”.