المملكة وسلطنة عمان توقعان اتفاقية تفاهم في مجال الاتصال وتقنية المعلومات

وقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحة، اليوم (الأربعاء)، مع وزير النقل والاتصالات العماني، المهندس سعيد المعولي، مذكرة تفاهم في مجال الاتصال وتقنية المعلومات لتعزيز التعاون بين البلدين.
وناقش الطرفان أوجه التعاون بين البلدين، في مجال الاتصال الرقمي والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني والبريد والابتكار، خلال اجتماع حضره الوفد العماني المرافق، وسفير عمان لدى المملكة.
وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز التواصل بين البلدين وتبادل المعلومات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي، ومجالات التحول الحكومي وتطوير البنية الأساسية للاتصالات ورعاية المواهب.
وأطلق الجانبان خلال اللقاء، المبادرة السعودية العمانية للمهارات الرقمية، لتبادل أفضل الممارسات والخبرات وتنمية المهارات الرقمية وتأهيلها لتلبية متطلبات سوق العمل وزيادة الفرص في هذا القطاع.
يذكر أن المبادرة تتضمن عدة برامج تدريبية تشمل كلاً من البيانات والذكاء الاصطناعي، وتصميم وتطوير البرمجيات، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، والتقنيات المالية، وإدارة المشاريع التقنية، والتسويق الرقمي، وتجربة المستخدم.
ويستهدف البرنامج من خلال مبادرة مهارات المستقبل تأهيل ألف متدرب بحلول عام 2025، كما سيُتعاون مع الجانب العُماني في جانب رفع الوعي الرقمي من خلال نشر المحتوى الرقمي التعليمي وتقديم دورات تدريبية تقنية عبر الإنترنت عن طريق ويبينار العطاء الرقمي، مستهدفةً بحلول 2025 الوصول إلى 25 ألف مستفيد.