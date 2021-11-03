بالصور والفيديو.. رجل الأعمال أ/ عبدالله الخنيفر في زيارة قرية الدلم التراثية

قام رجل الأعمال عبدالله بن علي الخنيفر بزيارة لقرية الدلم التراثية وكان في استقباله مدير عام القرية الأستاذ/ ياسين بن عبدالله الجرجير وأعضاء القرية شملت الزيارة جميع أركان القرية المتحف وسوق القرية وديوانية القرية وإطلالات القرية والنزل الريفية والركن الثقافي وحديقة القرية وخلال اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم بين القرية ومؤسسة A_M .
شملت التعاون بين المؤسسة والقرية في تعزيز جوانب الشراكة المجتمعية وفي نهاية اللقاء كرم مدير عام القرية رجل الأعمال عبدالله بن علي الخنيفر رئيس مجلس إدارة A_M وفريق العمل بمناسبة الزيارة كماقدم رجل الأعمال عبدالله الخنيفر أيضا لمدير عام القرية ياسين الجرجير درع تذكاري وهدية خاصة تقديرا” وعرفانا” لجهوده المبذولة في قرية الدلم والعمل على الاهتمام بالتراث ، وعدد من الإعلاميين بالمحافظة أ/ فهدبن عبدالله الموسى جريدة الجزيرة والإعلامي / فهدبن عبدالرحمن الحركان سناب لايف السيح والإعلامي / سعدبن محمد الذياب سناب الدلم الحدث- والإعلامي /ناصربن حمد العبودي سناب عدسة الخرج- والإعلامي ثامر بن محمد الطمرة ومرحب قرية الدلم التراثية/ يزيد بن عبدالعزيز الطمرة وفي نهاية اللقاء قدم شكره وتقديره لمدير عام القرية وأعضاء القرية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.