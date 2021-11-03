بالفيديو.. كيف تضمن حقوقك في الصك المشاع وتتفادى النزاعات الناشئة عنه؟ محامٍ يوضح

أوضح المحامي حسين العنقري أن الصك المشاع أصبح من الظواهر المنتشرة هذه الأيام، والذي ينشأ عنه العديد من النزاعات، مبينا أن له بعض الإيجابيات والسلبيات.
وأشار، خلال لقائه على قناة “الإخبارية”، اليوم (الأربعاء)، إلى أن الصك المشاع محدد المساحة ولكنه غير محدد الموضع، ومشترك مع مجموعة كبيرة في مساحة الصك كاملا، ويعرف بأن له نسبة محددة وما يعادلها بالأمتار، ولكنها غير معينة في مكانها.
وأضاف أن إيجابيات الصك المشاع تتمثل في أنه يثبت الحقوق في الملكية، لأنه صادر من جهة رسمية معنية بهذا الأمر، وأن هناك سلبيات للصك المشاع تتمثل في أنه ليس منتهيا ويحتاج لمتطلبات لإثبات الملكية، وهو ما يحدث نزاعات بين الناس نتيجة الفجوة بين ما يتصورونه والواقع والحقيقة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه النزاعات تنشأ لأن بعض أصحاب الصكوك يستعين بمكتب هندسي يقسم له الأرض ويبيعها دون الرجوع للجهات المختصة، وهذا عمل غير نظامي، لأن الصك المشاع يصدر عن وزارة العدل، منوهًا إلى أن أصحاب الصك إذا أرادوا القسمة والتداول فلا بد أن يحصلوا على موافقة من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، ثم يُقسم العقار فيصبح لكل شخص الجزء المحدد له.
فيديو | الصك المشاع.. أسلوب جديد من الغش والخداع #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/vzDTI6fgrZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 3, 2021
فيديو | محامٍ لـ #نشرة_النهار:
الصك المشاع تكثر فيه النزاعات لأنه لا يوضح الحدود.. وبعض أصحاب هذه الصكوك يأتي بمكتب هندسي ويُقسم له الأرض وهذا عمل غير نظامي #الإخبارية pic.twitter.com/lFhkphY6oy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 3, 2021