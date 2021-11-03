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أخبار محلية > “الإعلام المرئي والمسموع” تحذر من التعصب الرياضي وتدعو للإبلاغ عن المتعصبين
03/11/2021   9:42 م

“الإعلام المرئي والمسموع” تحذر من التعصب الرياضي وتدعو للإبلاغ عن المتعصبين

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حذرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من نشر أي تجاوزات أو إساءات من شأنها تأجيج التعصب الرياضي عبر منصات الإعلام المختلفة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتولى لجنة الالتزام بالهيئة النظر في التجاوزات الإعلامية لإيقاع الجزاءات بشكل عاجل، وتشمل غرامات مالية تصل في حدها الأعلى إلى مليون ريال، وإحالة التجاوزات الداخلة ضمن اختصاص الجهات الأخرى لاتخاذ ما يلزم حسب اختصاصها.

وشددت على أهمية البعد عن المهاترات والسجالات التي تثير الاحتقان بين أفراد المجتمع، مؤكدة أنها لن تتهاون في إيقاع الجزاءات بحق المخالفين. وفق “أخبار 24”.

ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرابط https://eservices.gcam.gov.sa/user/services/77 أو الرقم الموحد 920004242.

“الإعلام المرئي والمسموع” تحذر من التعصب الرياضي وتدعو للإبلاغ عن المتعصبين

أخبار محلية
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