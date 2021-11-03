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أخبار محلية > “الغذاء والدواء” توافق على استخدام لقاح “فايزر” للفئة العمرية من 5 – 11 عامًا
03/11/2021   9:42 م

“الغذاء والدواء” توافق على استخدام لقاح “فايزر” للفئة العمرية من 5 – 11 عامًا

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم الأربعاء، موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح فايزر لتشمل الفئات العمرية من 5 – 11 عامًا في المملكة.

وأوضحت أن شركة فايزر تقدمت بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 5 أعوام فما فوق.

وجاء قرار موافقة الهيئة على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح استنادًا على البيانات التي قدمتها الشركة بأن اللقاح استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، التي تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية. وفق “أخبار 24”.

وكانت الغذاء والدواء وافقت على تسجيل لقاح “فايزر” في المملكة بتاريخ 25 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 10 ديسمبر 2020م، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

“الغذاء والدواء” توافق على استخدام لقاح “فايزر” للفئة العمرية من 5 – 11 عامًا

أخبار محلية
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