بينها تجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.. وزير الداخلية يدشن عددًا من الخدمات الإلكترونية في منصة “أبشر”

دشن وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، اليوم (الأربعاء)، عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة في منصة “أبشر أفراد”.
وتمثلت الخدمات الجديدة في “أبشر أفراد”، في تقارير أبشر، وتجديد الهوية وإصدار بدل فاقد إلكترونياً، وموافقة المقيم لنقل خدماته لصاحب العمل الجديد، وخدمات الجوازات للأسر الحاضنة، وإصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.
كما تضمنت خدمة رخصة السير الرقمية، والكفالة الإلكترونية للمرور، وإذن إصلاح المركبة، والتسجيل الموحد في مدارس القيادة، وتسجيل رخصة سـلاح نـاري، إلى جانب تحديث النسخة المطورة من خدمة إصدار وتجديد الجواز لمن هم أقل من 15 عاماً.
أما الخدمات الجديدة في منصة ميدان فتمثلت في تسجيل الحوادث المرورية من الميدان، والتحقق من مالك الإبل بقراءة الشرائح، والتحقق من تصاريح الحج والعمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، وتحقق رجال الأمن من الحالة الصحية للأشخاص.
كما دشن خلال رعايته ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية منصة “أبشر داخلية” الموجهة لمنسوبي الوزارة، وعددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة لمنصة “ميدان” المخصصة لرجال الأمن.
وأطلق النسخة الثانية من “تحدي أبشر”، أحد مخرجات واحة حي أبشر لنشر ثقافة الإبداع والابتكار، بفتح باب المشاركة للجميع لابتكار أفكار إبداعية وحلول ذكية تساهم في تطوير خدمات الوزارة الإلكترونية.
وأكد الأمير عبد العزيز أنه منذ دخول التقنية ساحة العمل والمعاملات والتعاملات أدت إلى نتائج عظيمة من حيث السرعة والدقة والكفاءة الإنتاجية وإلغاء المسافات، وخدمة طالب الخدمة في موقعه.
وشدد على أن المملكة حرصت على تبني التحول الرقمي الحكومي، لتتوالى الإنجازات في مجال التقنية بشكل غير مسبوق في سبيل الوصول إلى الحكومة الذكية.
وفق “أخبار 24”.