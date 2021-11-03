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أخبار المناطق > مفقود منذ 7 أشهر في جدة.. أسرة “السميري” يناشدون البحث عن ابنهم
03/11/2021   9:42 م

مفقود منذ 7 أشهر في جدة.. أسرة “السميري” يناشدون البحث عن ابنهم

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ناشدت أسرة المفقود محمد سعيد السميري تكثيف عمليات البحث عن ابنهم الذي فُقد منذ 7 أشهر في حي الصالحية بمدينة جدة.

وقال شقيق المفقود إن شقيقه الذي يبلغ من العمر 41 عاماً خرج من المنزل بتاريخ 29 رمضان من العام الماضي في تمام الساعة 11 ليلا، وتغيب منذ ذلك الحين.

وأضاف أن شقيقه يعاني مشاكل نفسية، غير أنه لا يراجع أي مصحة نفسية بهذا الشأن، موضحاً أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية عن فقده في ذلك الوقت. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية عنه من قبل الجهات الأمنية بالإضافة الى جهود فرق تطوعية، وناشد شقيق المفقود جميع من يتوفر لديهم معلومات عن مكان فقده التواصل معهم على الرقم (0505589609) أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

مفقود منذ 7 أشهر في جدة.. أسرة “السميري” يناشدون البحث عن ابنهم

أخبار المناطق
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