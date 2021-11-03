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أخبار محلية > طرح 30 % من أسهم شركة “تداول” للاكتتاب العام
03/11/2021   9:42 م

طرح 30 % من أسهم شركة “تداول” للاكتتاب العام

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أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقة مجلس الهيئة على طلب شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بطرح 36 مليون سهم للاكتتاب العام.

وأوضحت اليوم (الأربعاء) أن الأسهم المطروحة تمثل 30% من أسهم الشركة، على أن يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وبينت أن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها. وفق “أخبار 24”.

وأضافت إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها قد ينطوي على مخاطر عالية، ما يستوجب على المستثمر الاطلاع على النشرة ودراستها بعناية.

وأكدت أن موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرارها، بينما تصبح ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال تلك الفترة.

طرح 30 % من أسهم شركة “تداول” للاكتتاب العام

أخبار محلية
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