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أخبار محلية > رئيس شركة “السودة للتطوير”: سنقدم تجارب سياحية مميزة .. وهذا موعد إطلاق المخطط العام للمشروع
03/11/2021   9:41 م

رئيس شركة “السودة للتطوير”: سنقدم تجارب سياحية مميزة .. وهذا موعد إطلاق المخطط العام للمشروع

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قال الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، حسام الدين المدني، إن الشركة ستعلن عن المخطط العام لمشروع “السودة” في الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف “المدني”، خلال حديثه لـ” CNBC عربية”، أن المخطط العام يحدد مواقع الاستثمار والتطوير والبنية التحتية والمرافق المختلفة ، والمواقع التراثية التي سيتم تطويرها والحفاظ عليها.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف من المشروع إنشاء وجهة سياحية جبلية بمعايير استدامة عالمية، تضم أكثر من ألفي غرفة فندقية، وأكثر من ألف وحدة سكنية للتملك، وتطوير 30 مرفقا ترفيهيا. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن المرحلة الأولى من برنامج الشركة تستهدف توفير وحدات سكنية وتجارب سياحية متميزة ، لافتًا إلى أن الهيئة بدأت في تهيئة المواقع المختلفة للبناء، متوقعا بدء أعمال البناء في الربع الأول من العام المقبل.

رئيس شركة “السودة للتطوير”: سنقدم تجارب سياحية مميزة .. وهذا موعد إطلاق المخطط العام للمشروع

أخبار محلية
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