كاد مطار الكويت يشهد حـادثاً كارثياً أمس (الأربعاء) نتيجة خطأ ارتكبه برج المراقبة في المطار، فيما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت التحقيق في الواقعة.
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة هبوط وإقلاع طائرتين تابعتين لشركتين مختلفتين في نفس اللحظة وعلى نفس المدرج، حيث كاد يتسبب ذلك في حدوث اصطدام بينهما.
وأكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أنها قامت على الفور بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة حسب المعايير الدولية المتبعة في مثل تلك الحالات.
وأضافت أنها قامت كذلك بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الواقعة ومحاسبة من يثبت تقصيره، وتطبيق الإجراءات القانونية في ذلك.
وفق “أخبار 24”.