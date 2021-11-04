وصف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، آلام الانزلاق الغضروفي (الديسك) بالعذاب الشديد، مضيفاً أنه لا يجب حرمان المريض من إجراء عملية إن كانت ستخفف عنه الألم.
وقال النمر إن مريض القلب قد يتقلب على السرير من شدة ألم الديسك، لدرجة أنه قد يتمنى بسببه قطع رجله حتى يرتاح منه، وذلك رغم أخذه المسكنات القوية بجرعات عالية.
وأضاف أن ألم الديسك الشديد نوع من العذاب حتى مع المسكنات، لذلك لا يجب حرمان المريض من إجراء عملية جراحية تخفف عنه الألم بحجة كبر سنه، مهما بلغ به العمر. وفق “أخبار 24”.