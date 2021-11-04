بالفيديو.. عمر المهنا: الهلال والنصر كانا الأكثر استفادة من التحكيم خلال رئاستي للجنة الحكام

ردّ الحكم والرئيس السابق للجنة التحكيم في الاتحاد السعودي عمر المهنا، على اتهامه بالتسبب في هبوط فريق الوحدة موسم 2010- 2011، ومن هما الفريقان الأكثر استفادة من أخطاء التحكيم خلال فترة رئاسته للجنة.
وقال المهنا إن ضميره حتى الآن مرتاح في واقعة هبوط فريق الوحدة بسبب خصم 3 نقاط منه لتأخره في حضور إحدى المباريات، مبيناً أنه يحترم الفريق لكنه لم يقدم وقت الواقعة مبرراً مقنعاً للتأخير.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “رياضة سكوب” على قناة “السعودية”، أن فريقي الهلال والنصر كانا هما الأكثر استفادة من الأخطاء التحكيمية خلال رئاسته للجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وعن واقعة عدم احتسابه لقطة جزاء للاعب الهلال إلكاتو خلال مسيرته التحكيمية، أكد أن ركلة الجزاء كانت صحيحة وأنه أخطأ بعدم احتسابها، لكنه لم ير اللقطة بوضوح في الملعب كما رآها فيما بعد. وفق “أخبار 24”.
وحول فترة رئاسته للجنة الحكام، أشار إلى أنه كان هناك من يسرّب تفاصيل اجتماعات اللجنة للصحافة بعد انتهائها مباشرة، مبيناً أنه كانت هناك محاولات لإبعاده عن رئاسة اللجنة لكن رئيس الاتحاد وقتها أحمد عيد رد على تلك المحاولات بأن عمر المهنا عضو اتحاد منتخب ولا يمكن إبعاده.
وشدد الحكم السابق على أهمية دعم الحكام السعوديين حتى يكتسبوا الثقة وحتى يمكن للحكم السعودي الوصول للمحافل الدولية، مشيراً إلى أن الاتحادين الآسيوي والدولي لن يثقا في حكامنا طالما نحن لا نثق فيهم.
عمر المهنا: خلال فترة رئاستي للجنة الحكام أكثر الفرق استفادت من التحكيم هما فريقي الهلال والنصر. #رياضة_سكوب pic.twitter.com/JAgGjOIIM8
— رياضة سكوب (@RiyadahScoop) November 3, 2021
فيديو | رئيس لجنة الحكام السابق عمر المهنا: إذا لم يمنح اتحاد القدم الثقة للحكم السعودي فلن تمنح من الاتحاد الآسيوي.. و الجميع في الأندية استفاد وتضرر من الأخطاء التحكيمية #المنتصف pic.twitter.com/UpoCQ4pxH2
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) November 3, 2021