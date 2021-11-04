قيمة صفقات مزاد نادي الصقور السعودي تجاوزت 7 ملايين ريال

تجاوزت صفقات مزاد نادي الصقور السعودي، في نسخته الثانية، والمقام في شمال مدينة الرياض، حتى الآن، 7.2 مليون ريال.
وجاءت الانطلاقة قوية مع الصقر الأول شاهين فرخ طرح الجبيل للطاروحين فيصل سعد العصيمي وعيد سعد العصيمي، وبِيعَ بمبلغ 110 آلاف ريال.
بعدها عرض الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الدبدبة للطاروحين نايف فرحان الهديب وعبدالكريم عبدالهادي رمضان، وبيعَ بمبلغ 60 ألف ريال.
وجاء ختام الليلة الماضية من خلال الصقر الرابع شاهين فرخ طرح الشعلان للطاروح سعد جبارة الجهني، حيث بِيعَ بمبلغ 105 آلاف ريال.
ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين، حيث ستستقبل فرق النادي الخمسة في المناطق (الوسطى، والشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي طُرحَ (صيده أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، في حين يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد.
ويجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر ويبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
وبعد بيع الصقر تُستخرج شهادة تصدير له، ويتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، ثم تصدر الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.
وفق “أخبار 24”.