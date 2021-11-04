نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. استشارية: الأجواء الحالية تنشط فيها الفيروسات الأنفية مسببة الزكام.. وهذا الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد
04/11/2021   9:18 ص

بالفيديو.. استشارية: الأجواء الحالية تنشط فيها الفيروسات الأنفية مسببة الزكام.. وهذا الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد

+ = -
573

أكدت استشارية طب الأسرة، الدكتورة لمياء البراهيم، أن الأجواء الحالية التي تتباين فيها درجات الحرارة تنشط فيها الفيروسات الأنفية التي تسبب نزلات البرد والزكام.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أمس (الأربعاء)، أن المريض يلاحظ أعراض نزلات البرد خلال 3 أيام وتتمثل في سيلان في الأنف وأحيانا في العين، وتصحبها أعراض الحساسية.

وأشارت إلى أن مرض الإنفلونزا يسببه فيروس الإنفلونزا وليس الفيروسات الأنفية، داعية إلى الحصول على التطعيم السنوي للإنفلونزا المتوفر في المراكز الصحية وبعض الأماكن الأخرى. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن أعراض الإنفلونزا تختلف عن الأعراض التي تسببها الفيروسات الأنفية، والتي تتمثل في آلام بالجسم والقشعريرة وآلام المفاصل والعضلات إلى جانب الرشح، وتستمر لفترة أطول؛ لمدة 5 أيام فأكثر.

بالفيديو.. استشارية: الأجواء الحالية تنشط فيها الفيروسات الأنفية مسببة الزكام.. وهذا الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885183088.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.