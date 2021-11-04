“الأرصاد”: طقس مستقر على معظم المناطق وسحب رعدية على جازان

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الخميس)، أن تشهد أجواء المملكة طقسا مستقرا وسماءً صحوا إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق، جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى احتمالية ظهور السحب الرعدية على مرتفعات جازان، وتكون الضباب في الصباح الباكر على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر.
وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.