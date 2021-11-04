“الزكاة” تدعو الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية لتهيئة منشآتهم قبل 4 ديسمبر

نبهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الخميس)، بموعد تطبيق لائحة الفوترة الإلكترونية، داعية مكلفيها الخاضعين لهذه اللائحة إلى المسارعة في تهيئة منشآتهم بمتطلبات المرحلة الأولى التي ستدخل حيز التنفيذ في 4 ديسمبر المقبل.
وأوضحت الهيئة متطلبات بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية، وهي التوقف التام عن الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، أو استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد.
وشددت على ضرورة التأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلباتها، وإصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها، الرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية، ورمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، فضلا عن تضمين عنوان الفاتورة وذلك حسب النوع المُصدر. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه يمكن للمكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية الاطلاع على القائمة الاسترشادية غير المُلزمة لمزودي الحلول التقنية للفوترة الإلكترونية، التي نُشِرت سابقًا في موقعها الإلكتروني، كما يمكن التواصل معها عبر قنوات التواصل الرسمية مثل الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، وحساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر أو من خلال البريد الإلكتروني، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني.