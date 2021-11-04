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أخبار محلية > إحباط تهريب 825 كلجم من “القات” داخل “صهريج” يقوده يمني بجازان
04/11/2021   4:04 م

إحباط تهريب 825 كلجم من “القات” داخل “صهريج” يقوده يمني بجازان

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تمكنت دوريات الأمن البرية في مركز ضمد بقطاع الدائر بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب 825 كيلوجرامًا من “القات” المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، أن كمية القات كانت مخبأة داخل صهريج، يقوده مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وأشار إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات للجهة المعنية، مؤكدًا على يقظة الأجهزة الأمنية ومتابعتها للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

وفق “أخبار 24”.

إحباط تهريب 825 كلجم من “القات” داخل “صهريج” يقوده يمني بجازان

أخبار محلية
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