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أخبار محلية > رئيس وزراء لبنان: أطالب “قرداحي” بتحكيم ضميره.. وعازمون على إعادة علاقتنا مع المملكة
04/11/2021   4:06 م

رئيس وزراء لبنان: أطالب “قرداحي” بتحكيم ضميره.. وعازمون على إعادة علاقتنا مع المملكة

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طالب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم (الخميس)، وزير الإعلام في بلاده، جورج قرداحي، بتغليب المصالح الشعبية على المصالح الشعبوية.

وأضاف “ميقاتي” أن تصريحات “قرداحي” أدخلت لبنان في محظور المقاطعة، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي فريق لبناني أن يحتكر بلاده أو يعتقد أنه بإمكانه إبعاد لبنان عن العمق العربي.

وأكد أن القيادة السياسية اللبنانية عازمة على معالجة ملف العلاقات مع السعودية ودول الخليج وإعادتها لطبيعتها، مجددًا الدعوة لـ”قرداحي” إلى تحكيم ضميره، واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية. وفق “أخبار 24”.

رئيس وزراء لبنان: أطالب “قرداحي” بتحكيم ضميره.. وعازمون على إعادة علاقتنا مع المملكة

أخبار محلية
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