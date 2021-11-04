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أخبار الخرج > #شاهد لماذا اجتمع محافظ #الخرج برؤساء المراكز الإدارية وماذا قال لهم
04/11/2021   5:04 م

#شاهد لماذا اجتمع محافظ #الخرج برؤساء المراكز الإدارية وماذا قال لهم

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رأس محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي اجتماعا برؤساء المراكز التابعة للمحافظة وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٣/٣/٢٨هـ بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة.

وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ برؤساء المراكز وحثهم على تسهيل سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين واكد على دورهم في الحرص على تنفيذ التوجيهات وتطبيق النظم والتعليمات .

وثمن الجهود التي تبذلها الدولة في خدمة المحافظة وتنميتها و بمتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ــــ حفظهم الله ــــ بعد ذلك تم استعراض المواضيع المدرجة بجدول الأعمال . التي جاء من أبرزها :
1ــــ جريمه اطلاق النار في المناسبات .
2ــــ المحافظة على الاراضي الحكومية من التعدي عليها.

وتمت مناقشة الموضوعات وتداول الرأي واتخاذ الأجراء اللازم الذي يعزز المسؤولية وتفعل الدور الاجتماعي والأمني لرؤساء المراكز وفق المهام المناطة للوصول لحماية الفكر والأمن الأسري والمجتمعي وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية .
وفي نهاية الاجتماع قدم سعادته شكره لهم متمنيا لهم التوفيق .

#شاهد لماذا اجتمع محافظ #الخرج برؤساء المراكز الإدارية وماذا قال لهم

أخبار الخرج
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