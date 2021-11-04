خدمة “إذن إصلاح المركبة” عبر “أبشر” تُغني من لا يملك تأميناً على مركبته عن مراجعة “المرور”

دشنت وزارة الداخلية خدمة “إذن إصلاح المركبة”؛ لتضاف للخدمات التي تقدمها منصة “أبشر” والتي تقدم أكثر من 200 خدمة مختلفة لأكثر من 21 مليون مستخدم بالمملكة.
وأوضح مصدر لـ”أخبار 24″ أن خدمة “إذن إصلاح المركبة” تُغني من لا يملكون وثائق تأمين على مركباتهم عن معاناة مراجعة الدوائر المرورية لإنهاء إجراءات الحوادث؛ حيث في السابق استلزم الحضور إلى إدارات المرور بعد حجز موعد، أو من خلال منصة نجم للمركبات المؤمن عليها.
وأكد المصدر أن إصدار إذن إصلاح مركبة عبر أبشر يتطلب إنهاء كل الأوراق الرسمية للحادث من التقديرات ونسب الخطأ.
وكان وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، قد دشن أمس، عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة في منصة “أبشر أفراد”، من بينها إصدار إذن إصلاح المركبة.