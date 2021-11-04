لم تتجاوز مدة الفصل 30 يومًا.. “القضاء” ينصف 23 “معضولة” خلال 4 أشهر

أنصف القضاء 23 معضولة خلال الأشهر الـ4 الماضية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في غضون مدد قصيرة تراوحت بين الـ10 أيام والشهر.
وقالت وزارة العدل إن مدد الفصل في هذه الدعاوى تفاوتت بين 10 و14 و25 و30 يوماً، وذلك بحسب طبيعة كل قضية.
وأوضحت وزارة العدل أن سرعة الفصل ودعم جودة العمل في تلك القضايا جاءت عقب إنفاذ قواعد تنظيم آلية نظر دعاوى العضل التي أقرها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وأشارت إلى أن القواعد نصت على إتاحة قبول دعوى العضل من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب، مشددة على الفصل في تلك الدعاوى خلال 30 يومًا، ولا تزيد مدة التأجيل على 10 أيام للضرورة. وفق “أخبار 24”.
وبيّنت أن الإجراءات راعت خصوصية هذه الدعاوى وأجازت للدائرة القضائية أن تتخذ ما تراه لحفظ خصوصية الأطراف وسرية الجلسات، وأجازت للمحكمة أن تنظر هذه الدعاوى في المحكمة خارج وقت الدوام مراعاة لمتطلبات العقد، بالإضافة لتفويض من تراه مناسبًا ليقوم بإجراء عقد النكاح لدى المأذون في المكان الذي يتفق عليه الطرفان.