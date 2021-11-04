قبل موعده بشهرين.. الانتهاء من مشروع نقل مياه رابغ – جدة – مكة

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، اليوم (الخميس)، أنها بدأت الضخ التجريبي لنظام نقل المياه المحلاة (رابغ- جدة- مكة) بعد اكتمال أعمال التعقيم والاختبار ووصوله إلى شبكة مياه جدة.
وأوضحت المؤسسة أن المشروع تم إنجازه قبل موعده بشهرين، إذ استطاعت الخبرات الهندسية بالتحلية تعظيم الاستفادة من حلول التقنيات وزيادة الكفاءة التشغيلية، ما أسهم في رفع سعة النظام المخطط لها من 1.2 مليون م3/ يوميًا إلى ما يزيد على 1.3 مليون م3 / يوميًا من المياه المحلاة.
وأشارت إلى أن نظام نقل المياه يضم 4 محطات ضخ بسعة 1.3 مليون م3 يوميًا من المياه المحلاة و47 خزانًا بلغت سعتها الإجمالية: 1,824,500 م3 من المياه المحلاة. وبإجمالي أطوال أنابيب يبلغ 650 كلم تقريبًا، وتتراوح أقطارها بين 10 و80 بوصة.
ويغذي نظام نقل مياه (رابغ / جدة / مكة المكرمة) عددًا من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، وهي (مكة المكرمة، جدة، نويبع، رابغ، مستورة، الأبواء، كلية، وصعبر، وثول، وخليص، وغران، وعسفان، والطلعة، والبرزة، والجموم). وفق “أخبار 24”.
وتعتمد المملكة على المياه المحلاة بنسبة 70%، مستعينة بحلول إنترنت الأشياء وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لزيادة فرص خفض التكاليف ورفع درجة الموثوقية جنبًا إلى جنب مع تحريها لأمثل الحلول البيئية بالتحول لتقنيات نظيفة وابتكار تقنيات أخرى تحسّن الأثر البيئي وترفع نسب إنتاج المياه المحلاة.