منصور الشراري بعد عودته للمنزل: أستطيع الآن المشي 70 مترًا.. وسأفكر في الزواج بعد حياتي الجديدة

أكد المواطن منصور الشراري، الذي يعاني من السمنة المفرطة، أنه بدأ حياة جديدة بعد خسارة 180 كجم من وزنه، عقب إجرائه عملية تكميم المعدة بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود.
وأوضح، خلال لقائه على قناة “الإخبارية”، اليوم (الخميس)، أن حالته كانت “مأساة”، حيث كان يضطر للزحف، لافتا إلى أنه مكث قرابة 4 أشهر بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود حتى وصل وزنه إلى 225 كجم، بعد أن كان 450 كجم.
وأشار إلى أنه مارس بالمدينة الطبية تمارين علاج طبيعي داخل صالة رياضية إلى جانب بعض التمارين بالمسبح، مبينا أنه بدأ يتناول كميات مناسبة من الطعام، كما أنه أصبح يتنفس بشكل طبيعي وينام جيدا، وسيبدأ التفكير في الزواج.
ولفت إلى أنه يستطيع الآن المشي مسافة 70 مترًا، وأنه سيواصل استكمال العلاج بعد شهر، ووجه شكره لكل من دعمه، خاصة الفنان خالد عبدالرحمن، الذي دعمه معنويا طوال الفترة الماضية وحتى الآن.
فيديو | #الإخبارية تلتقي بالشاب #منصور_الشراري وعائلته في منزله بعد نزول وزنه من 450 إلى 225 كغم #نشرة_النهار pic.twitter.com/VJntVskAJC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 4, 2021
وفق “أخبار 24”.