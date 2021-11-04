ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 46.2 مليون.. بينها 268.8 ألف جرعة منشطة

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 46,214,826 جرعة، بينها 268.8 ألف جرعة منشطة.
وأوضحت الوزارة أنه تم إعطاء 24.27 مليون جرعة أولى، و21.67 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.7 مليون شخص.
وكشفت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 59 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين بمختلف مناطق المملكة.
وكانت الصحة دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر 2020، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي توسعت في جميع المناطق، كما أتاحت الوزارة الجرعة التنشيطية لمن أعمارهم 18 عامًا فما فوق في 20 أكتوبر 2021. وفق “أخبار 24”.